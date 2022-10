Blanco: “Fue un golpe duro que no esperamos”

El presidente de Racing, Víctor Blanco, rompió el silencio tras la definición de la Liga Profesional, en la que Boca se coronó campeón y dejó a la Academia con las manos vacías. “Fue un golpe duro, que realmente no esperábamos. Un partido que fue muy parejo. Se definió prácticamente sobre la hora. Eso generaba ilusión y una expectativa muy importante. Todos estábamos muy ilusionados. Lamentablemente no se nos dio. Llegamos a momentos definitorios y quizá por la suerte no pudimos lograrlo”, expresó en una entrevista con ESPN.