Blindaje de Garnacho

El delantero hispano-argentino Alejandro Garnacho tuvo su estreno absoluto con la Selección argentina y quedó blindado por tres años ante el llamado de otro seleccionado. Con el número 28 en la espalda, el futbolista de 18 años ingresó a los 28 minutos del segundo tiempo en lugar de Nicolás González. El delantero del Manchester United, nacido en Madrid pero de madre argentina, cumplió así con el primer requisito para quedar ligado para siempre con la Argentina, tal como es su deseo pese a que España no se resigna a perderlo. Según la normativa de la FIFA, un jugador necesita de tres partidos para no poder vestir otra camiseta. Pero con los minutos que ayer le dio Lionel Scaloni, el combinado ibérico debería esperar al menos tres años para poder convocarlo, aunque con dos partidos más, ya quedará sellada su elección para jugar en el equipo campeón del mundo. Para que Garnacho quede blindado deberá participar en tres partidos organizados por la FIFA o entidades continentales. De esta forma, la gira por Asia solo puede servir para empezar el “operativo blindaje” pero no para terminarlo.