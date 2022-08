Blondie: una antología para todos los gustos

A lo largo de las décadas aparecieron muchas recopilaciones de Blondie. El grupo liderado por Debbie Harry es la quintaesencia del sonido de la new wave que siguió al punk, pero a diferencia de muchos de sus hits contemporáneos, “One way or another”, “Atomic” o “Heart of glass” siguen sonando en radios y discotecas, y son objeto de remixes de deejays y covers a cargo de artistas actuales. Tal vez por eso llegó el momento de tener la verdadera antología completista de Blondi: este “Against the Odds” dejará satisfechos a sus fans, dado que en su versión Super de luxe -8 CD o 10 LP- viene con todos los clásicos de la banda más 53 bonus tracks que no tienen desperdicio. Algo inteligente de este lanzamiento es que no tiene una sola versión, sino múltiples formatos, no sólo en cuanto a los soportes físicos o plataformas digitales sino también en cuanto a la cantidad de discos y tracks, lo que por ejemplo redunda en un más modesto greatest hits de solo 3 CD con unos 60 tracks, recomendable para los oyentes menos obsesivos.