Boca con bajas y dudas en Racing

De este modo, la zaga central de Boca se encamina a que sea conformada por Facundo Roncaglia y Agustín Sández, quien se desempeña como lateral izquierdo, mientras que el mediocampo sería conformado por Guillermo “Pol” Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez.

En cuanto al arco todo hace pensar que ante el conflicto con Agustín Rossi y ante los problemas físicos de Sergio Romero, el titular saldrá de Javier García o Leandro Brey.

De esta manera, el siguiente es el probable equipo de Boca para enfrentar a Racing: Sergio Romero o Agustín Rossi; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Agustín Sández, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

En tanto, Racing Fernando Gago quiere contar de arranque con Maxi Morález, pero la realidad es que el mediocampista aún no está habilitado ya que todavía no llegó el transfer desde Estados Unidos mediante el TMS . En el club son optimistas y estiman que antes del mañana a las 12.30 todo quedará en regla, pero lo cierto es que el DT debe analizar sin opciones.

En el resto del equipo sólo hay una duda más y está en ofensiva. Matías Rojas no está al ciento por ciento y es factible que no sea titular. El paraguayo se perdió el último amistoso contra Racing de Montevideo por una sobrecarga muscular y todavía no estaría en óptimas condiciones. Por este motivo es que Gabriel Hauche se prepara para salir desde el arranque, El probable equipo sería con Arias; Opazo, Sigali, Insúa, Piovi; Gómez o Nardoni, Moreno, Morález; Hauche o Rojas, Romero y Carbonero.