Boca busca paz interna pero ahora sufre un ataque externo

Hasta ahí todo bien, parecía que los protagonistas del hecho habían asumidos sus responsabilidades y aceptado sus castigos. Sin embargo, las murallas del castillo boquense comenzaron a ser bombardeadas desde el exterior de su compuerta. Marcelo Valeri, agente y amigo íntimo de Benedetto, salió en defensa del goleador y publicó en su estado de WhatsApp: “105 partidos, 57 goles, cuatro títulos”, expresó. “Que la cuenten como quieran (QLCCQ)”,recordando lo que le aportó el “Pipa” al club.

La pelea Benedetto-Zambrano motivó que Juan Román Riquelme saliera a escena y frente a la inacción de Hugo Ibarra sobre el tema hizo que el vicepresidente segundo saliera en defensa del entrenador y amigo. “Ibarra tiene contrato hasta fin de año. Estamos muy contentos con el plantel y el técnico que tenemos, no tengo nada que aclarar”, disparó el dirigente “xeneize” antes de resaltar la trayectoria de Ibarra en la Reserva del club.

Rolando Schiavi, exfutbolista y exentrenador de la Reserva de Boca, apuntó contra Ibarra, quien fue su ayudante de campo, y contra Riquelme por los manejos que tuvo sobre su salida del club de la Ribera. “Ibarra me acompañó cuatro años en la Reserva. Era el segundo ayudante porque no quería ser primero. Me lo dijo apenas llegó, por eso elegí a Héctor Bracamonte y luego sumé a Mario Pobersnik. Él (Ibarra) prefería ver las cosas desde otro lado”, reveló el “Flaco” en diálogo con ESPN. “Hay que preparase, no sé si está preparado para ser el técnico de Boca. No es fácil, seguramente los que lo subieron lo ven con un potencial, pero yo en el momento que estuve te digo que nunca quiso ser técnico, por eso me sorprende. Por ahí, en estos dos años cambió de parecer, pero siempre digo que hay que prepararse”, remarcó.

En el mismo sentido, Schiavi destacó: “Cuando arranqué me costó y por eso hacés cursos y te preparás de otra manera. Él no quería dirigir. Sebastián Battaglia, en cambio, había sido técnico de Almagro, fue ayudante de campo de Julio Falcioni en Banfield... tuvo otro recorrido. Y sí quería ser técnico, después pasó lo que pasó, pobre Seba”.

Además, Schiavi dijo que muchos de los jugadores que están hoy debutaron con él en la Reserva, pero advirtió que con 21 años no tienen edad para estar ahí, sino en Primera y reveló que no se ve como entrenador de Boca actualmente.

Decisiones

“En este escenario no, por el escenario y porque no veo las cosas claras. Cuando sos técnico te gustaría tomar las propias decisiones y hacer lo que te parezca en el campo. Escuchando opiniones, pero uno tiene su personalidad y las cosas las decidiría yo. No me dejaría armar un equipo y todo lo otro. No sé si pasa eso con Ibarra, lo digo por lo que uno ha visto en este tiempo y no me gustaría vivir”.

Por otra parte, se refirió a su salida de Boca, envuelta en una polémica con Riquelme, y reveló: “Quise tener una charla con Román después que me echaron y dijo que no”. “A mí me echaron. Me fui re tranquilo, tengo paz. No me gustaría estar ahí, me gustaría estar en Boca, sí, por todo lo que es y uno está acostumbrado por los seis años como jugador y los cuatro que estuve como técnico de la Reserva. Quise tener una charla con Román después de que me echaron y dijo que no”, sentenció.

Boca no puede salir de la escena mediática y tampoco lo dejan: ni los que están dentro del club ni los que estuvieron y ahora están afuera o los que simplemente la ven desde afuera.