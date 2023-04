Boca empató otra vez en la agonía 2 2

Cambios: ST Facundo Roncaglia por Valentini (B) y Agustín Sandez por Barco (B); 9? Luis Vázquez por Merentiel (B) y Norberto Briasco por Óscar Romero (B); 26´ Gino Infantino por Giaccone (C); 39? Cristian Medina por Alan Varela (B); 40? Kevin Mac Allister por Malcorra (C) y Luca Martínez Dupuy por Véliz (C); y 45+8 Juan Cruz Komar por Campaz (C).