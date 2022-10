Boca ganó con tesón y es favorito

Con mucho esfuerzo y la aparición de sus individualidades en momentos clave, Boca se llevó los tres puntos ante un Gimnasia que fue entrega y sacrificio. Atributos que hicieron que jugadores con largo recorrido y no en las mejores condiciones físicas ante un calendario apretado no pudieran terminar el partido por diferentes molestias, como fue el caso de Darío Benedetto (apenas jugó 19 minutos) y del colombiano Frank Fabra en la visita y del uruguayo Brahian Alemán en el once de Néstor Gorosito. En la primera etapa, Gimnasia fue superior con la simpleza de un esquema que lo tiene a Benjamín Domínguez generando “explosión” en el ataque, más un buen partido de Alemán jugando con más temple que condiciones físicas para manejar los tiempos del partido, aunque careció de profundidad a la hora de generar alguna situación ante Rossi.