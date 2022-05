Boca no será sancionado por obsequiarles camisetas a los árbitros del partido en La Paz

Asimismo, el documento remarca: “No están comprendidos dentro del ámbito de aplicación de este artículo, los objetos promocionales de marcas, tales como entradas de protocolo para partidos organizados por la Conmebol, lapiceros contramarcados con marcas corporativas, cuadernos, calendarios, gorras, camisetas y, en general, todo material publicitario que tengan un valor simbólico o irrelevante”.

Lo establecido en la letra fría de este artículo 22, deslinda a Boca de todo acto ilícito y, por lo tanto, no será sancionado. Como máximo, el obsequio a la terna arbitral, se lo puede catalogar como imprudente si se tiene en cuenta el momento de la entrega. ¿Por qué no entregarlas después y no antes del partido y así no levantar posibles sospechas?

Si bien es una práctica común en el fútbol, más a nivel internacional, hay directivos que lo admiten pero que se los hacen llegar a los árbitros dentro de una bolsa de consorcio, sin el logo del club.

Jorge Bermúdez, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca, salió a aclarar el tema y señaló que siempre tienen “cortesías”.

Con aval del Consejo

Si bien en primera instancia se habría negado la información, desde el predio de Ezeiza que cuenta Boca, fue Bermúdez quien afirmó que efectivamente desde la institución le extendieron un presente a los jueces del encuentro del miércoles.

“Desde que estamos en Boca como Consejo de Fútbol, en cada partido tenemos la cortesía y la delicadeza de ir a regalar un presente al cuerpo arbitral. En todos los partidos que hemos estado, y hay testigos que lo pueden decir”, sostuvo.

“Hablemos de cosas importantes. Estar hablando más de las remeras que del buen momento del equipo es grotesco, pero es el Mundo Boca y estamos acostumbrados. Veníamos para el avión cuando nos comentaron lo que estaba pasando. Nos dio curiosidad y nos pareció increíble”, comentó.

Y sobre el desempeño del árbitro del encuentro, Kevin Ortega dijo: “El arbitraje me pareció normal. No vi ninguna situación anómala. Nosotros no nos hemos caracterizado nunca por hablar de detalles. Es una jugada difícil la del penal, porque el arquero sale a los pies y choca con Toto (Salvio). Salir a señalar al árbitro sin el VAR me parece injusto; y en muchas ocasiones, con el VAR, también”, sostuvo.

No bien terminó el partido, el arquero paraguayo de Always Ready Arnaldo Giménez disparó duramente contra los árbitros: “Quiero enviarle un mensaje muy directo a los árbitros: que se dejen de joder. Que dejen que los equipos denominados chicos compitan, porque a nosotros nos cagan el partido hoy por una sanción que no entiendo. Le pregunté qué cobró y no me pudo responder. Es muy obvio a qué vino el árbitro hoy, a cagarnos el partido”, sentenció.

Por su parte, el entrenador de Always Ready Eduardo Villegas acusó al árbitro Kevin Ortega de haber sido sobornado por Boca, luego de un penal en contra que provocó polémica e indignación en el conjunto boliviano.

“Creo que el árbitro está comprado. De la manera que actuó, por supuesto. Horrible. No se puede actuar tan mal sin motivo, no puede ser tan malo para cobrar de esa manera”, aseguró Villegas.

“Vimos la imagen (del penal sancionado) y en ningún momento el portero va al cuerpo del jugador, va a la pelota. Salvio actuó y engañó al árbitro. Es una actuación, se la comió el árbitro o lo tenía más o menos previsto”, añadió el entrenador del conjunto boliviano.

“Ha sido espantoso, ha sido horroroso. Encima nos muestran después que tienen regalos de la gente de Boca en el vestuario. Una vergüenza”, indicó Villegas.

Por último, el entrenador del conjunto boliviano señaló: “Por una camiseta no te puedes parcializar tanto o serán otras cosas como se comenta acá en Bolivia y lo tengo que decir”.

Las declaraciones del entrenador están sujetas a revisión y control, por lo cual podría recibir sanción, dijo una fuente de la Conmebol.