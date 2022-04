Boca recibe a Always Ready, en busca de enderezar mal arranque

La ausencia del público, sin embargo, no perjudicó deportivamente a Boca ya que de los últimos seis partidos que jugó como local por la Copa Libertadores no perdió (tres victorias y tres empates) y tampoco recibió goles. El primer compromiso de local del equipo de Sebastián Battaglia en la Libertadores 2022 será determinante para su futuro. La derrota en el debut en Colombia ante Deportivo Cali (2-0) no dejó mucho margen y las dudas en torno al ciclo de Battaglia cada día aumentan más.