Boca sacudió mercado de pases: presentó a “Chiquito” Romero

Sobre el filo del cierre definitivo del libro de pases, Boca dio el gran batacazo del mercado y concretó la llegada de Sergio “Chiquito” Romero como arquero del “Xeneize”. La negativa de Agustín Rossi a la nueva propuesta que le había realizado la comisión directiva aceleró las negociaciones con el exguardavallas del seleccionado argentino, que entrenaba en el Predio Tita Mattiussi, de donde surgió y donde se forman las inferiores de Racing. Recibió el llamado de Juan Román Riquelme y la conversación derivó en buen puerto. El fin de semana, el arquero libre tras el paso por Venezia volvió al Boca Predio, escuchó la oferta formal, ayer por la tarde se realizó la revisión médica, firmó hasta diciembre de 2024 y anoche fue presentado en conferencia de prensa. “En este momento en lo único que pienso es en devolverle a Boca lo que me está dando y no en el seleccionado argentino. Si acá va todo bien, puede ser un desencadenante para volver a la Selección, pero eso se verá con el tiempo”, respondió en su presentación el guardavallas de 35 años que llevará el dorsal número 25. “Estoy feliz con la posibilidad que me da Boca. Ya tomé el reto de ir a Venezia sabiendo que iba a pelear los puestos de abajo en Italia (descendió), y ahora vengo al más grande de Argentina a pelear por un lugar”, resaltó.