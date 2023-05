Boca viajó a Colombia, con Riquelme a la cabeza

En una semana recargada para Boca, el equipo se entrenó ayer por la mañana en Ezeiza y, con Juan Román Riquelme encabezando la delegación, emprendió viaje hacia Colombia, donde mañana enfrentará a Deportivo Pereira por la Copa Libertadores. El entrenador “xeneize”, Jorge Almirón, no definió el equipo, pero iría con dos variables. El DT decidió no realizar un ensayo formal y optó por trabajos con pelota, ya que la idea es probar hoy el equipo: evalúa la chance de repetir el once inicial que venció a Argentinos, por la Liga Profesional, aunque analiza dos opciones. Una es la salida de Juan Ramírez, de floja actuación, para que ingrese Alan Varela y Bruno Valdez, en lugar de Facundo Roncaglia, quien viene de una larga seguidilla de encuentros.