Boca viajó a la FIFA para lograr una invitación para el Mundial de Clubes

"No es que Boca vaya y lo pida. Hay in interés del fútbol de que Boca esté en esos partidos. ¿Por qué? Por lo que significa Boca. No quiero hablar de los demás clubes. Pero objetivamente te das cuenta que a Boca lo piden del mundo", aseguró el candidato a presidente por el oficialismo Christian Gribaudo en diálogo con radio La Red.

Luego, Gribaudo aseguró que no se trata de un pedido del club de la Ribera, sino de un interés de todas las partes: "No es que -Angelici- va a pedir. Sólo va a participar de una reunión que tiene que ver con la posibilidad de que Boca integre el Mundial de Clubes"

La edición 2021 del Mundial de Clubes será la primera ampliada a 24 equipos. La Conmebol tiene 6 cupos, de los cuales cuatro son para los campeones de las ediciones de la Libertadores y la Sudamericana de 2019 y 2020.

Los otros dos podrían salir de la Supercopa, la cual planea reflotar la Conmebol y que se disputaría en 2021. Sin embargo, varias federaciones ya mostraron su reparo ya que se disputaría en enero y no le permitiría descansar a los futbolistas.