Bolivia: Alberto pide que Macri no reconozca a Áñez

Alberto F. se pronunció ayer contra la posibilidad de que el Gobierno argentino en ejercicio reconozca como autoridad de Bolivia a Jeanine Áñez (ver pag. 16), autoproclamada cuando no logró reunirse la Asamblea Legislativa. “Espero que no reconozcan el resultado de lo que fue el golpe de Estado. Hubo un golpe de Estado, pero el único que no lo admite es el Gobierno”, repitió el presidente electo. Por ahora, aseguran a su alrededor, Alberto no quiere volver a hablar con Macri, al menos de Evo Morales y considera que cada uno debe decir lo que piense ya que no habrá acuerdo.