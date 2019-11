Bolsonaro confirma cumbre intrascendente para plantear una baja de aranceles

Según voceros oficiales, por ahora sólo hay reuniones de nivel técnico, porque para avanzar en temas de esa importancia se requiere de una definición política que el bloque no está en condiciones de proporcionar. Quien se menciona como canciller del futuro Gobierno en reemplazo de Jorge Faurie, Felipe Solá, ya ha manifestado el desacuerdo con la fecha elegida por Bolsonaro para el encuentro, y el delicado tema del AEC del Mercosur. Todo indica que recién en la reunión que se llevará a cabo en Paraguay en junio, se verá si se avanza en eso o todo queda allí.

Brasil, de la mano de su canciller Ernesto Araújo, presiona para que su país se vaya despegando del bloque. Anunció hace dos semanas que había iniciado deliberaciones con China para un acuerdo de libre comercio bilateral, algo que no se puede hacer, salvo que se desintegre al Mercosur tal como es ahora y hace unos días volvió a la carga, al afirmar que el proceso de integración regional “no es incuestionable” y que “si se desvirtúa hay que repensarlo”. Aun así, en el Mercosur las decisiones se toman por unanimidad. Si Alberto Fernández quedara en una hipotética minoría de 3 a 1, con Brasil, Paraguay y Uruguay por un lado y Argentina por otro, Bolsonaro no podría imponer condiciones. Por esa razón, desde el sector privado existe fuerte preocupación por el futuro, tanto entre los industriales argentinos como entre los brasileños, por lo que suponen será una relación conflictiva entre Bolsonario y Alberto Fernández desde el 10 de diciembre. El pasado 13 de noviembre estuvo en Buenos Aires el director de la Federación de Industriales de San Pablo (FIESP), Sergio Zanotto. Habló con dirigentes de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) y de la UIA. A todos transmitió la preocupación por el tono de la futura relación política entre Argentina y Brasil. Para los empresarios de ambos lados, el vínculo comercial es importante.

Gran parte de insumos, bienes de capital y autos de Brasil tienen por destino a Argentina, y al revés, el 30% de las exportaciones de las pymes industriales nacionales van hacia allá. De modo que lo mejor es mantener las cosas. No se descarta entonces que los acuerdos entre privados empiecen a figurar como solución a eventuales crisis comerciales futuras. La CIRA emitió recientemente un documento en el cual sugiere que en caso de avanzar en una reducción del AEC se haga de manera gradual y en tiempos diferentes, adaptados para cada socio. Es evidente que en ese escenario, Argentina pediría mucho más tiempo que el resto. Pero la cuestión es que toda la discusión por apurar la reducción del AEC perdería sentido en función del acuerdo con la Unión Europea, que establece un cronograma de liberación del comercio de 15 años para los sectores industriales, de modo que no tendría sentido para la Argentina ir más rápido que eso. Más allá de algunas declaraciones públicas de descontento, la realidad es que el acuerdo birregional no va a ser cuestionado. En la Cancillería se estima que para marzo de 2020 quedará listo el denominado “legal scrubbing” o revisión legal del texto del convenio birregional firmado en Bruselas en junio de este año. Cuando ello ocurra, Alberto Fernández tendrá que presentarlo al Congreso para que inicie su tratamiento parlamentario y tampoco allí todavía está claro si el bloque del oficialismo lo va a apoyar.