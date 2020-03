Coronavirus: Bolsonaro se realizó un chequeo luego de estar en contacto con un infectado

El cuerpo médico del Palacio de Planalto "adoptó y está adoptando todas las medidas preventivas necesarias para preservar la salud del presidente y de toda la comitiva que lo acompañó en un reciente viaje oficial a Estados Unidos", informó el gobierno en un comunicado, al confirmar que el secretario de Comunicación, Fábio Wajngarten, fue contagiado de COVID-19.

En la comitiva de Bolsonaro figuraban también su esposa, varios políticos y cuatro miembros de su gobierno, entre ellos el canciller, Ernesto Araújo, y el ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, quien indicó al portal G1 que también se había hecho el test de COVID-19.

bolsonaro trump Bolsonaro, que se sometió a pruebas para determinar que no tiene coronavirus, tuvo antes un encuentro con el presidente de Estado Unidos Donald Trump.

Araújo, que permaneció en Estados Unidos, anunció este jueves que "canceló los compromisos restantes de su agenda" y que emprendería el regreso este mismo jueves para someterse a la prueba del coronavirus.

Bolsonaro canceló por la mañana un viaje a la localidad de Mossór, en Rio Grande Norte (nordeste). El ministro de Desarrollo regional, Rogério Marinho, explicó que la anulación se debió a "cuestiones de seguridad sanitaria", después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidiese tratar al nuevo coronavirus como una "pandemia" mundial.

Una nota de la presidencia señaló que Wajngarten cumple "todas las recomendaciones médicas, se encuentra en cuarentena domiciliaria, y solo regresará a su trabajo cuando no haya riesgo de transmisión de la enfermedad".

Por su partes, el Presidente de Estado Unidos, Donald Trump, negó cualquier preocupación y minimizó su contacto con "el asistente de prensa" de Bolsonaro: "Escuché algo sobre eso. Tuvimos una cena juntos en Florida, en Mar-a-Lago, con toda la delegación. No sé si el asistente de prensa estaba ahí. Si él estaba ahí, él estaba ahí. Pero no hicimos nada inusual", y añadió: "Déjenme decirlo de este modo, no estoy preocupado".

El portavoz de la Casa Blanca dijo que Trump y el vicepresidente Mike Pence casi no tuvieron interacciones con la persona afectada durante la visita de Bolsonaro a la residencia del mandatario estadounidense en Florida. "No necesitan ser examinados de momento", agregó.