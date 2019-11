Bonos cayeron hasta 7,1% por tensiones regionales

“Son esos días en los que se conjugan varias noticias negativas, hay una creciente incertidumbre local, en un contexto regional adverso”, describió Leonardo Chialva, de Delphos Investment.

En primer lugar, hubo una masiva salida de capitales de Latinoamérica, dados los recientes sucesos desatados en Bolivia y Chile, principalmente. El impacto se sintió con fuerza en los mercados trasandinos, donde el peso chileno se derrumbó a un mínimo histórico (ver pág. 17), En Brasil, el real bajó un 0,6%, y en México, la moneda se depreció 1,2%.

“Los análisis sobre una América Latina complicada –y crispada- seguirán predominando, a la vez que la atención comenzará a estar sobre la visión del mundo –en particular, Estados Unidos- sobre la situación”, dijo Nicolás Chiesa, analista de Portfolio Personal Inversiones. Si bien “los hechos de Bolivia, Chile o Brasil a nivel político-institucional no creemos que tengan impacto directo sobre el mercado local, dentro de una coyuntura económica-financiera para el país que de por sí es compleja por razones propias. No obstante, si lo podría tener de forma indirecta, dada la posición de política exterior de Fernández”, agregó.

Frente a este contexto, el bono más golpeado fue el Discount en dólares bajo ley neoyorquina, que se hundió un 7,1%. “Los títulos argentinos estuvieron ofrecidos durante toda la rueda. Otras bajas importantes las anotaron las versiones en dólares del Bonar 2024 (-4,5%); del Bonar 2020 (-5%); y del Bonar 2037 (-4,2%).

Por su parte, el S&P Merval bajó 0,7% a 33.430 puntos, contenido por el alza del contado con liqui. Las mermas más importantes fueron para BYMA (-5%), BBVA (-4,7%) y Transportadora de Gas del Norte (-4,5%). Por el contrario, los “verdes” fueron encabezados por Central Puerto (+7,3%), Transener (+2,8%) y Transportadora de Gas del Sur (+2,5%). En el exterior, los ADRse reflejaron mayoría de números negativos, con bajas de hasta 5,1% en bancos. Una de las pocas excepciones fue Central Puerto, que trepó un 7%. En tanto, tras el feriado parcial en EE.UU., el dólar cedió ayer nueve centavos a $62,98 y anotó el valor más bajo en lo que va de noviembre, en una rueda en la que el Banco Central aprovechó para comprar otros u$s200 millones, y frenar así una caída más pronunciada en la cotización. En línea, el mayorista retrocedió 25 centavos a $59,70, con un volumen operado de u$s416 millones.

El dólar blue revirtió la tendencia a la baja inicial y trepó $1 a $65,50, de modo que la brecha con el oficial se amplió al 4%. El “contado con liqui” tuvo una jornada con alta volatilidad y cerró un avance de casi $1 a $78,11, por lo que el spread se amplió al 30,8%. En cambio, el dólar MEP descendió ocho centavos a $72,51, lo que implica una brecha del 21,5%.

En tanto, la tasa de las Leliq bajó al 63,009% anual, tras la absorción de $183.328 millones. A su vez, las reservas del BCRA subieron este martes u$s144 millones y finalizaron en u$s43.414 millones.

En el mercado del ROFEX solo se operaron u$s38 millones por el feriado en Estados Unidos. “Los precios marcados subieron por modificación del Spot, sin relevancia debido a que el contado inmediato se normalizará al valor del viernes pasado”, señalaron desde ABC Mercado de Cambios.