Bonos y riesgo-país: esperan que siga la volatilidad, pero ya hablan de piso

Los bonos en dólares operaron en rojo en las últimas dos jornadas, luego de un importante rally de subas consecutivas, en consonancia con los principales índices de Wall Street. Es decir que los títulos públicos argentinos no pudieron escapar a la volatilidad de los mercados globales, desatada por una nueva advertencia de recesión que se vio reflejada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, luego de que la rentabilidad del título a tres meses tocara nuevos máximos.

Este factor se sumó a la calificación crediticia soberana de largo plazo que la agencia Fitch le dio a la Argentina, la cual determinó que la deuda del país bajó su nota de CCC a CCC-, por los “profundos desequilibrios macroeconómicos” y una posición de liquidez externa muy limitada. En ese marco, el riesgo-país rebotó hasta los 2.589 puntos básicos, luego de haber perforado los 2.500 puntos durante esta semana. Con todo, a lo largo de octubre acumula un retroceso del 4,2%. En ese marco, analistas consultados por Ámbito plantean, por un lado, que el rumbo macroeconómico será clave para mejorar el indicador de riesgo hacia adelante. Por otro, remarcan que los títulos argentinos están en mínimos, por lo que esperan una recuperación en el mediano plazo. Santiago López Alfaro, presidente en Patente Valores, señaló que “el riesgo país es una medida que se mira cuando las paridades son normales, por lo que, en los valores actuales de la deuda argentina, hay que mirar la paridad”. “Estos bonos salieron de la reestructuración entre u$s45 y u$s50, y hoy están entre u$s20 y u$s24. En lo que va del año cayeron 40% en dólares, y el 70% de la caída se debe a la situación internacional, dado que fue el peor año de bonos en los últimos 50 años, y el cuarto peor año en los últimos 300 años”, afirmó.En esta línea, López Alfaro agregó: “Creo que estamos viendo un techo del riesgo país, dado que en seis o siete meses los bonos van a valer bastante más y las tasas deberían recuperarse. Sin embargo, siempre van a tener volatilidad por el alto riesgo que conllevan”. Coincidió en el análisis, Mauro Natalucci, asesor financiero en Rava Bursátil: “La volatilidad va a seguir seguramente, pero creo que los precios de los bonos han llegado a valores mínimos y no sé si puedan seguir bajando mucho más. Por ende, si los precios tienden al alza, el riesgo país debería ir bajando. De todas formas, creo que 2023 será clave por el factor elecciones. Creo que el mercado puede tomar una dirección según cómo sean los resultados”. Por otro lado, desde Grupo Bull Market, destacaron que “los días anteriores el riesgo país cayó por el mejor contexto global, que también impulsó a los bonos”. Y aclararon que, de todos modos, “no hay que perder de vista que fue un pequeño rebote considerando la abrupta caída que sufrieron anteriormente y que las paridades siguen en niveles correspondientes a un escenario de default”. En esta línea, advirtieron que el futuro del riesgo país dependerá de resolver las inconsistencias macroeconómicas. “Sin un ajuste concreto, fiscal y monetario, los activos financieros argentinos seguirán teniendo valuaciones acordes a un escenario pobre. No hay que descartar, sin embargo, que a medida que nos acerquemos a las elecciones, comiencen a aparecer compras especulativas que buscaran lucrar con un posible cambio de gobierno. No obstante, la volatilidad y el riesgo de las empresas argentinas persistirá hasta tanto no haya soluciones de fondo”.