Boom de argentinos que viajan al Caribe (fuerte demanda para próximos meses)

Los viajeros argentinos están eligiendo visitar al Caribe, como hace mucho no sucedía. Punta Cana es uno de los lugares que se destaca por su crecimiento. En el 2022 no figuraba en los principales destinos, sin embargo, en enero de este año ingresó en el top five de los más reservados. Los destinos más demandados este verano fueron Cancún, Madrid, Roma, Barcelona y Punta Cana.