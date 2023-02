Boom de demanda de argentinos para viajar a Brasil por feriado de Carnaval

Expectativas

El carnaval callejero de Río espera atraer a unos cinco millones de personas y mover 1.000 millones de reales (200 millones de dólares), según expectativas de la Empresa de Turismo del Municipio de Río de Janeiro (Riotur).

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, anunció que el carnaval de la ciudad este año será “una fiesta por la democracia”, en respuesta a los violentos actos que se vivieron en las sedes de los tres poderes, al asumir Luiz Inácio Lula da Silva. “En este carnaval vamos a celebrar la democracia”, dijo Paes.

En tanto, según el registro de ventas de Travel Services, hasta noviembre de 2022, principalmente tres destinos de Brasil concentraron la demanda de viajes: Río de Janeiro, Buzios y Florianópolis. Fue precisamente entre el 15 de diciembre y el 15 de enero que la demanda comenzó a ampliarse a nuevos destinos. Un análisis de las ventas, entre esas fechas, revela que 4 de cada 10 viajes al exterior tuvieron como destino a una ciudad de Brasil. En el mismo período hubo 4 ciudades de Brasil en el top 5 de reservas hoteleras internacionales: Río de Janeiro, Praia Do Pipa, Praia Do Forte y Buzios, que aún se mantienen.

Destinos

Para el mes de febrero, los 10 destinos de Brasil más vendidos son: Río de Janeiro, Buzios, Florianópolis e Imbassai, seguidos por Porto Seguro, Arraial do Cabo, Jericoacoara, Praia Do Forte, Costa do Sauipe y Porto Galinhas.

“Brasil es tal vez la gran sorpresa del verano de 2023. Mejoraron mucho nuestras expectativas de este destino en las últimas semanas. Viene creciendo muy fuerte desde las últimas semanas de diciembre tanto en vuelos como en paquetes de viaje y hoteles. Los argentinos están eligiendo sus playas con menos anticipación que otros años y la demanda aún se mantiene alta con ventas para el mes de marzo. Y si se suma todo lo vendido en febrero, Brasil ya es el país que más viajes concentró de los argentinos”, comentó Federico Rovida, gerente comercial de Travel Services.

Quienes decidan a último momento viajar a Brasil en febrero, ahora encontrarán vuelos, hoteles o alquileres de auto a un valor aproximado del 20% superior a lo que estaba en oferta. La agencia confirmó también que ya comenzó a vender marzo, mes con un buen margen para conseguir paquetes económicos en la mayoría de los destinos.