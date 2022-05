Bordet: “Sin privilegios para nadie”

El mandatario peronista también recalcó que su gobierno siempre respetó la independencia de los poderes del Estado y que acató los fallos de la Justicia. “No concibo ni admito que se me quiera imputar respecto de supuestas formas de direccionamiento para los miembros del tribunal”, subrayó.

“Cuando a alguien no le gusta un fallo no puede agraviar gratuitamente, como lo he sentido personalmente y como también se lo ha hecho con jueces del Superior Tribunal de Justicia y a los jueces subrogantes que actuaron con fallos que no han sido los que se esperaban”, remarcó Bordet.

“No hay privilegios para la clase política ni tampoco para el Poder Judicial; lo he dicho el 15 de febrero en la Asamblea Legislativa: todos los hombres y mujeres somos iguales ante la Ley. Y el hecho de que alguien ocupe un cargo, sea el de fiscal o el que fuere, no hace la diferencia”, sostuvo el gobernador.