Brasil sacó chapa en 36 minutos 4

Goles: PT 7m V. Júnior (B), 13m Neymar -penal- (B), 29m Richarlison (B), 36m L. Paquetá (B); ST 31m P. Seung-Ho (C). Cambios: ST H. Chul por K. Jinsu (C) y S. Jun-Ho por J. Wooyoung (C), 17m D. Alves por É. Militão (B), 19m P. Seung-Ho por H. In-Beom (C) y L. Kang-I por L. Jae-Sung (C), 26m Bremer por Danilo (B) y G. Martinelli por V. Júnior (B), 34m Weverton por Alisson (B), Rodrygo por Neymar (B) y H. Ui-Jo por C. Gue-Sung (C). Estadio: 974. Árbitro: C. Turpin (Francia).