Boris Johnson sobre el Brexit: "Esto no es un final sino un comienzo"

El Reino Unido finalmente se retiró de la Unión Europea y se encaminaba a un futuro incierto, dando la espalda después de 47 años al proyecto de posguerra para articular países europeos arruinados en una potencia global. El Brexit, el mayor cambio geopolítico desde que Gran Bretaña perdió su imperio global, se concretó a las 2300 GMT, un hito que el primer ministro Boris Johnson ensalzó como el amanecer de una nueva era.

Miles de partidarios del Brexit se reunieron fuera del parlamento británico, ondeando banderas, cantando y deleitándose en una mezcla de nostalgia, patriotismo y desafío. "Este es un día fantástico", dijo Tony Williams, de 53 años, del sureste de Londres. "Somos libres, desde las 11 en punto, lo hemos logrado (...) Lo hemos logrado".

El Brexit, una vez considerado el sueño improbable de un equipo heterogéneo de "euroescépticos", también debilita a la UE, concebida como una forma de unir en paz a las principales potencias de Europa después de siglos de conflicto.

Cuando finalmente llegó el día de la salida, después de tres años y medio de disputas desde el referéndum de 2016, fue una especie de anticlímax: mientras los partidarios de la salida agitaban banderas y brindaban bajo la lluvia, muchos británicos mostraron indiferencia o alivio.

