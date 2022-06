Bronca interna por la agenda legislativa: “Es hipócrita el debate FdT”

Los ejemplos sobran. Sin embargo, con el correr de los días se siguen sumando capítulos como parte de un pacto que todavía no terminó de deshojarse y que expone a una Legislatura que, en lo concreto, hoy no discute “los temas que le interesan a la gente”.

El consenso alcanzado para modificar la ley que prohibía la reelección de los intendentes a partir de 2023, que provocó roces internos en el FdT (por la negativa del Frente Renovador), pero principalmente en la oposición por ir en contra de una ley sancionada bajo el gobierno de María Eugenia Vidal, formó parte de un paquete de acuerdos cuyos hilos quedaron a la vista semanas atrás cuando se aprobó la llegada del exsecretario general, Federico Thea al Tribunal de Cuentas.

No fue lo único que quedó a trasluz. Las sillas cubiertas en el mismo organismo, en el Bapro y en la Defensoría del Pueblo tuvieron el mismo sello al que ahora solo bastaría sumarle, por el momento, la situación en la Suprema Corte de Justicia, donde ya se sabe la oposición tendrá uno de los lugares a cubrir en su favor.

“La gestión provincial se maneja dentro del sistema del modo más tradicional: acuerdos de cúpula, ninguna reforma estructural, no hay modernización de instituciones, no se reorganiza territorial e institucionalmente la Provincia, se dice mucho más de lo que se hace dentro del territorio provincial”, le dice Ámbito el senador bonaerense Paco Durañona. Y agrega: “Se hacen grandes definiciones sobre la Justicia, pero en casa no se toca. Así con todo”.

En definitiva, se están dejando de lado los debates estructurales y se le está apuntado al presidente Alberto Fernández sin mirar hacia adentro.

No se trata de una defensa en favor del primer mandatario. Todo lo contrario. Tiene que ver, en todo caso, con sectores internos que son críticos también de la gestión presidencial pero que piden una mayor mirada hacia el federalismo con una participación más activa y preponderante de los municipios.

“Este es el resultado de la metodología de elegir candidatos que salen bien en la televisión sin propuesta ni conocimiento del territorio. Y pasan por la Provincia tratando de sobrevivir. Y esto no es un problema que solo se da en la Provincia. Si no hay una modernización, sin la autonomía municipal, el país no va a funcionar. Están todos esperando que solo el Presidente resuelva los problemas cuando los territorios no se comprometen. Me parece muy hipócrita el debate del FdT porque es muy poco lo que se profundiza”, agrega Durañona.

Desde la Cámara baja bonaerense profundizan en la misma línea: “Somos varios los que seguimos acumulando proyectos vitales en los que no se avanza para mantener en movimiento solo los acuerdos políticos del caso. No podemos dejar a los vecinos de la Provincia sin abordar temáticas claves por jugar al juego de la silla”.

Justamente en la última sesión, el diputado bonaerense de Avanza Libertad, Guillermo Castello, había asegurado que “lo que estamos viendo es que la casta política hace acuerdos y entregan posiciones de poder y de control para terminar en un toma y daca. ‘Me votás esto, te doy lo otro’”.

Un sector del FdT apunta a devolverle a la Legislatura el espacio para discutir temas con el objetivo de “elevar la vara”. Las quejas se acumulan. No solo en relación a que en las últimas sesiones solo se hayan llevado acuerdos para repartir funcionarios sino también con motivo de los temas a tratar: “Alcohol Cero, volver al sistema jubilatorio anterior con el Bapro, aparentemente algún juez de la Corte y ni siquiera se puede avanzar con el de la VTV”, le enumeran a este medio. Y cierran: “Es vergonzoso”.