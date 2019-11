Brujo invicto, con 8 aciertos consecutivos, vaticina quién ganará la Libertadores

"River va a tener mucha energía, mucha fuerza. Demasiado público a favor y hasta puede ser local en Lima porque allí amamos a los argentinos (él es peruano y celebra que el partido sea en su país). Pero no le va a bastar con eso. Los astros esta vez le van a jugar una mala pasada", aseguró el Brujo Atahualpa a lmneuquen.com.

Luego, se explayó: "Flamengo viene con un desafío muy grande de ganar la Libertadores. Hace mucho que no la logran. Se sienten ganadores hoy y los astros apuntan hacia el Fla. Igual, va a ser muy duro".

Atahualpa aseguró que le costó este vaticino por el cariño que le tomaron los hinchas del club de Núñez: "Me cuesta porque los hinchas de River me paran en la calle, me piden fotos y autógrafos. Como si hubiera influenciado mucho con mis últimos aciertos sobre River".