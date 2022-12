Buenas noticias para Scaloni: De Paul y Di María podrán estar desde el arranque

Ángel Di María y Rodrigo De Paul avanzaron en su recuperación física para quedar a disposición del director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, de cara a la semifinal de mañana, a las 16 frente a Croacia. El ex Rosario Central se entrenó a la par del grupo en una sesión que se realizó en la Universidad de Qatar, lo que representó un buen indicio acerca de su evolución. El ex Racing, por su parte, realizó un trabajo diferenciado pero por razones preventivas ya que el cuerpo técnico no quiere exigirlo después del esfuerzo realizado en el partido del viernes ante Países Bajos, al que llegó con una molestia muscular.