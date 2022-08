Bueno: exportaciones de legumbres crecieron 85% en divisas

En el primer semestre del año las exportaciones de legumbres generaron ingreso de divisas por poco más de u$s200 millones, lo que representa un crecimiento del 85% respecto al mismo período del año anterior. El dato es clave porque más allá del aumento en los envíos, este sector tiene un fuerte potencial de crecimiento y de derrame para las economías regionales.

Según los datos de Clera (Cámara argentina de Legumbres de la República Argentina), el consumo promedio de legumbres en el mundo es de aproximadamente 8 kilos per cápita, mientras que el de Argentina alcanza apenas 800 gramos por habitante. En este marco las lentejas son las que acumulan el 60% de ese total Es por esto que el complejo argentino presenta un fuerte sesgo exportador volcando al mercado externo más del 60% de lo producido, a más de 50 países del mundo, aunque con variaciones según la especie.Este complejo se compone, principalmente, de porotos, garbanzos, arvejas y lentejas. La producción de las mismas se concentra en la zona centro y el noroeste del país, abarcando las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe. La actividad involucra más de 3.726 explotaciones totales para los cuatro cultivos.Según explican desde el sector, respecto de las lentejas, directamente no se exportaron cantidades significativas en el primer semestre de 2021, mientras que este año el país sumó más de u$s7 millones en ese producto. El garbanzo totalizó u$s14,15 millones de en el 2021, la mitad del valor mostrado en 2022. En tanto que los porotos, en todas sus variedades, produjeron u$s87 millones en los seis primeros meses de 2021, un 32% inferior al volumen actual.En tanto, en Argentina, el cultivo de porotos es el más importante dentro de la producción de legumbres y se encuentra localizado en el NOA, siendo Salta la principal provincia productora. Esta actividad se encuentra orientada casi un 95% a la exportación, debido a que el consumo interno es de 120 gramos per cápita al año, y se realiza principalmente durante los meses de otoño-invierno, coincidiendo con los meses en los que se obtiene la cosecha.A diferencia de lo que sucede con los demás productores de porotos a nivel mundial, en donde éstos son también los principales consumidores; Argentina posee la ventaja de ser uno de los principales exportadores de porotos del hemisferio sur mientras que los principales abastecedores del mercado mundial, y los más importantes competidores, se encuentran en el hemisferio norte, lo que le otorga al país una posición estratégica en el conclave global.En este marco, según detallan desde la Bolsa de Comercio de Rosario, Argentina es un productor mediano de legumbres, con aproximadamente 600.000 hectáreas cultivadas y más de 660.000 toneladas proyectadas de producción, para un mercado internacional de 68 millones de toneladas de producción y 12 millones de toneladas de comercio.“Si consideramos los últimos años, la producción del complejo en nuestro país presenta una tendencia positiva. La producción estimada para el ciclo 2021/22 de arvejas, garbanzos y lentejas resulta 58% superior al inmediato anterior. Nos encontramos en un escenario de crecimiento en todos los cultivos y en todos los indicadores, lo que suma optimismo al mercado de este complejo”, detallan desde la entidad. Finalmente, respecto de la campaña 2022/23 tanto de arvejas como de garbanzos, se estima que las hectáreas sembradas en ambos cultivos serán ampliamente reducidas en hasta un 50%, comparado con los valores arrojados en el ciclo actual.“Afortunadamente, los precios del mercado mundial se han incrementado por lo que el ingreso de divisas a nivel total se espera que compense la caída cuantiosa en la superficie a cultivar. Además, hubo un cambio significativo en los canales de destinos donde Argentina exporta habitualmente, incrementándose significativamente en los últimos años”, cierran desde la entidad rosarina.