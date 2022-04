Bueno para fans de policiales: reeditan a Walter Mosley

“Sos negro, judío, te educó la pobreza, tenés mucha riqueza en eso” le planteó a Walter Mosley la gran escritora irlandesa Edna O’Brian cuando hacía un curso de literatura creativa en el City College de Harlem. La vida había llevado a Mosley de Houston a Los Angeles y de ahí a Nueva York. Se había licenciado en Ciencias Políticas y terminó trabajando de programador informático. Su madre, cuando chico, lo hizo leer novelas de clásicos ingleses y franceses, pero a él le gustaban las de Hammet, Chandler, Cain, aunque ahí los negros tenían poco lugar. Decidió cubrir ese espacio. Escribió “El demonio vestido de azul” donde Ezequiel “Easy” Raewlins, un negro veterano de la Segunda Guerra, que habla la jerga barrial pero tiene una voz interior que lo corrige: “Esto es una mierda. No, es la realidad, Easy”. Todo sucede en 1948 en Los Angeles. El conflicto racial surge a cada instante. A Easy lo echan de la empresa aeronáutica donde trabajaba por no permitir que lo humille su supervisor blanco. Primer cliché: va a un bar que maneja su amigo un ex boxeador peso pesado a pensar qué hace para que el banco no le saque la casa por no pagar la hipoteca. Aparece un abogado que se dedica a solucionar cosas de amigos pudientes. Segundo cliché de las novelas pulp: cherchez la femme. Al abogado le ha pedido un humilde acaudalado: encontrar a la rubia que se escabulló llevándose treinta mil dólares, aunque lo que más le importa es volver a tenerla a su lado. A la rubia, qué adora a los afroamericanos, la han visto en lugares de jazz donde no entran los blancos. El abogado contrata a “Easy” para que la busque en esos lugares. A partir de ahí Mosley deja de lado los clichés y se lanza a la subversión de la novela negra, describe el racismo policial, la corrupción política, suma crímenes y asesinatos y hasta un candidato al congreso que es pedófilo y tiene un chico como esclavo sexual. La novela apareció en 1990, dos años después Bill Clinton, en campaña a la presidencia, elogió vivamente la opera prima de Mosley, quién de un día para otro pasó a ser popular. Poco después el director Carl Franklin la llevó al cine con Denzel Washington como protagonista. Mosley ganó premios, se convirtió en escritor a tiempo pleno, y la serie del detective Easy Rawlins tiene hoy 16 tomos, felizmente ahora reaparece en español.