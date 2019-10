Buenos Aires: avalan créditos por u$s595 millones

El guiño, sin embargo, no está ligado al pedido de compensación de recursos que con insistencia elevó Vidal a la Casa Rosada en la previa a la compulsa final del domingo con Axel Kicillof, en pos de la actualización del Fondo del Conurbano tras las devaluaciones y de paliar la erosión que sufrió la coparticipación por las medidas post-PASO de Macri, que Vidal no judicializó. Un planteo que aún no logró prosperar.