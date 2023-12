Bullrich:“Hubo libre circulación en el país”

“Hoy hubo libre circulación en todo el país. Esto es algo que no veíamos hace muchos años. Hoy no se cortó la 9 de Julio, no se cortó el Puente Pueyrredón, hoy no se cortó el Metrobus, ni accesos ni rutas”aseguró Bullrich y que “hoy los manifestantes no transportaron palos, piedras ni estuvieron encapuchados. No vinieron en colectivos porque iban a ser revisados. Tampoco hubo niños en la manifestación”, destacó la ministra.