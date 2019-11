Cambiemos redujo 7,4% la cantidad de empleados en el sector público nacional

Los datos fueron presentados durante un balance final de gestión de Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete y responsable de la Secretaría de Modernización. “Vamos a dejar un libro blanco a disposición” para la nueva administración, anunció durante una presentación ante la prensa. “Lo que quisimos hacer en estos años fue transformar al Estado y conectar a los argentinos”, resumió Ibarra.

"En el caso del empleo en provincias creció un poco y cuando empezamos a aplicar políticas de modernización comenzó a bajar en 2018 y 2019. Lo mismo ocurrió en el ámbito municipal", aclaró el secretario de Modernización, Andrés Ibarra.

El SPN incluye a los organismos de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los entes descentralizados y las fuerzas de seguridad. La APN abarca al Poder Ejecutivo y los ministerios nacionales.

Ante la consulta de Ámbito sobre los hitos de su gestión, enumeró: “Primero destaco la mejora de la capacitación y el trabajo de formación de los empleados públicos. Segundo, el avance con el mundo digital, el expediente electrónico, la firma digital, el sistema de identificación de acceso y la aplicación Mi Argentina. Y en tercer lugar, el despliegue para mejorar el servicio de Internet y 4G en la Argentina”.

Para reorganizar al Estado se analizaron 350.000 puestos laborales, de 2200 reparticiones. Con ese material, se decidieron los pasos a seguir. Luego de casi 4 años,

se logró unificar las bases de datos del empleo público, se desarrollaron tableros de control en todos los ministerios, se agilizaron la movilidad y búsquedas laborales internas, se generaron “nuevas reglas” para el concurso de cargos de Alta Dirección con el reciente Decreto 788 y se abrieron 170.000 vacantes de capacitación.

Datos sobre el empleo público (noviembre 2015- septiembre 2019):

Los cargos en organismos centralizados y descentralizados bajaron 8,2% (de 9.182 a 8.429)

138 organismos con control biométrico (91% de implementación)

Ahorro de $895 millones por búsquedas laborales internas

4.883 cargos simples concursados (hasta 2015 eran 2850)

328 cargos concursados de Alta Dirección (hasta 2015 fueron 7)

100 cargos de Alta Dirección formalizados

400 cursos formativos

400.000 capacitados en herramientas digitales

1.300 becas para empleados (convenios con 16 universidades)

En cuanto a la innovación pública y las iniciativas de Gobierno digital, el secretario destacó progresos en la gestión documental electrónica, los trámites a distancia, la firma digital, el desarrollo de la aplicación para celulares, la apertura de 900 datasets con información pública, la publicación de información sobre compras y licitaciones (compr.ar y contrat.ar), las políticas lanzadas en el marco del Consejo Federal de Modernización con 19 provincias y la Ciudad y la iniciativas de inclusión digital. Algunas de estas medidas permitieron un ahorro al fisco de cientos millones de pesos.

Datos sobre Gobierno abierto y digitalización:

200 organismos públicos con trámites 100% digitales.

17 millones de expedientes electrónicos (ahorro $1.500 millones).

1.800 trámites disponibles a distancias (ahorro $2.000 millones).

Credenciales digitales en el celular (DNI, registro de conducir, cédulas de vehículos, seguro).

5.000 herramientas digitales aplicadas (puntos wifi, hosting, trámites, tableros, portales municipales).

350.000 argentinos capacitados en alfabetización digital.

500 espacios de formación con 2.000 asistentes.

10.000 becas para primer empleo digital

El vicejefe de Gabinete reveló que actualmente 8 de cada 10 trabajadores cobran en forma total o parcial el plus salarial por presentismo. Se calcula que unos 100.000 agentes ya lo percibieron. En el 2018 eran el 65%. Respecto de la paritaria, aclaró que está vigente un acuerdo del 28%, con dos aumentos de 5% previstos para enero y febrero 2020, y una cláusula de revisión para analizar un ajuste por inflación en diciembre, a cobrar posiblemente en marzo.

Ibarra no ocultó el buen diálogo que mantuvo en estos cuatro años con Andrés Rodríguez, líder de uno de los gremios de estatales, lo que permitió firmar convenios laborales y aumentos salariales. “Con UPCN generamos un vínculo muy bueno, de entendimiento de las mejoras que hacían falta al Estado para su funcionamiento y del sector público en general. Con ATE fue más dificultoso. A veces cuando se habla de ordenamiento y planeamiento de dotaciones parece todo negativo, pero era para saber en qué se trabaja en cada área y cuántos empleados le hacían falta, o qué cursos de capacitación necesitaban. Es algo necesario en cualquier organización. Tuvieron el prejuicio de que íbamos a despedir, pero no fue así, buscamos jerarquizar al empleo público y sacamos a los que no trabajaban”.

Asimismo, el ex ministro defendió la reorganización de ministerios dispuesta por Mauricio Macri en septiembre de 2018, cuando se eliminó una docena de ministerios, muchos de los cuales se fusionaron con otras carteras y bajaron de rango. “Pasar a ser Secretaría no modificó nada. Desde la vicejefatura seguí manejando el área, con un doble rol. En más de un año le dimos soporte al Presidente y Jefatura para que en cada reunión de seguimiento de gestión, con un tablero de control. Cuando llegamos en 2015 no había gobierno electrónico, teníamos muy mala información, y ahora facilitamos información a partir de la simplificación de ministerios”, señaló.

Datos sobre los avances en telecomunicaciones y conectividad:

2 millones de nuevos accesos de banda ancha fija (70% hogares con acceso a internet)

Aumento de la velocidad promedio de 4,4 Mbps a 20,3 Mbps.

30.000 km de fibra óptica iluminada.

1.000 localidades conectadas al Plan Federal de Internet.

Se cuadruplicó la cantidad de localidades con 4G (2.582 localidades).

9 de cada 10 argentinos pueden contar con 4G.

Se multiplicó por 6 los kilómetros de ruta con 4G (15.000 km con al menos un operador).

1.000 puntos wifi públicos y gratuitos con 2 millones de conexiones mensuales.

Adjudicación de 50 áreas rurales (100.000 km2) con acceso a internet y telefonía.

$900 millones en aportes no reembolsables para infraestructura en localidadades de hasta 10.000 hab.

Ibarra anotó como materia pendiente en telecomunicaciones lanzar una licitación para crear cinco operadores de 4G en cinco regiones del país, que interactúen con las empresas Telefónica, Claro y Telecom, para desarrollar nuevas inversiones, colocar más antenas y ampliar el alcance del servicio en pequeñas localidades. “La regionalización está lista y solo falta hacer la licitación de asignación de espectro disponible. Me hubiera encantado terminar con la licitación porque eso acelera las inversiones en el despliegue del 4G, para luego pasar al 5G”, subrayó.

Sobre la transición y el futuro del área de Modernización con el nuevo Gobierno, Ibarra aclaró que no hubo contactos formales, que del equipo del Alberto Fernández nadie se comunicó con él y que no sabe si la Secretaría continuará en actividad tal cual la dejará el próximo 10 de diciembre.