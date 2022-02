Cambiemos: repudio a pegatina ofensiva

“Rechazo y repudio absolutamente la utilización del nazismo para hacer política, un hecho que no solo representa una falta de respeto a la memoria de las víctimas y al dolor de sus familias, sino que también atenta contra el diálogo democrático que necesitamos los argentinos”, continuó Larreta para finalizar con que “uno de los capítulos más tristes de la historia de la humanidad no puede jamás ser banalizado, sino que debe invitarnos a reflexionar sobre las consecuencias que el odio genera en nuestra sociedad para no volver a repetir hechos como este nunca más”. Larreta se solidarizó con Bullrich, Macri, Vidal y con Javier Milei, quien también recibió agravios, tras ser tildado de nazi por el excantante de Callejeros, Patricio Fontanet. Bullrich realizó una denuncia penal por los afiches. Entre los pedidos, solicitó investigar el financiamiento de la pegatina.