Cambios a ley de barrios populares para prohibir los desalojos por 10 años

Los resultados del escaneo, de manera conjunta, entre el Estado y organizaciones sociales en localidades de más de 10.000 habitantes de todo el país dieron cuenta, según la funcionaria, que “el 68% no accedía a energía eléctrica formal, el 89% no accedía a una red de agua corriente, el 98% no accedía a una red de cloaca y casi nadie contaba con una red de gas natural”.

Desde el PRO, la macrista Laura Rodríguez Machado (Córdoba) coincidió en que se trata de “una política de Estado, proyecto presentado por la administración de Mauricio Macri que consideramos que fue positivo, y que necesitamos ampliar”, y solicitó precisiones por el plazo de 10 años que se reclama para la prórroga en la suspensión de los desalojos.

La iniciativa en cuestión, apoyada por oficialismo y oposición, apunta a fortalecer el acceso a los servicios públicos; garantizar una tarifa social para todos los habitantes de los barrios populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (ReNaBaP): y blindar la emergencia socioambiental para agilizar los procesos administrativos y llevar a cabo las obras de infraestructura en servicios públicos y los programas de urbanización.

Humedales

La comisión de Agricultura, que preside el radical Ricardo Buryaile, realizará hoy una reunión informativa de cara al plenario de pasado mañana, donde el oficialismo y aliados intentarán firmar un dictamen de mayoría.

Innovación

Un plenario de comisiones de Diputados retomará hoy el análisis del proyecto por el cual se introducen modificaciones a la ley de promoción y fomento de la innovación productiva.

Senado

La Cámara alta decidió, a priori, sesionar la semana próxima. En la bandeja de temas aparece la prórroga, por cinco años, de impuestos claves como Ganancias y Bienes Personales. Con menos consenso aparecen los cambios a iniciativas y consultas populares. Mañana, la comisión de Acuerdos tratatá varios pliegos de ascensos militares.