Campo: productores confirman tractorazo (Mesa de Enlace avanza con la oposición)

Los ruralistas están encontrando en la oposición justamente lo que quieren escuchar y ese no es un dato menor en medio de la máxima presión que hoy vive el Gobierno en medio de las negociaciones con el FMI y cuando los precios de los alimentos no encuentran techo. Por lo pronto, la Mesa de Enlace ya consiguió el compromiso de Juntos por el Cambio de llevar la cuestión a la comisión bicameral de Trámite Legislativo que es encargada de dictaminar en sentido favorable o desfavorable los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que luego son convalidados o no en el Senado.

En concreto, el reclamo de la Mesa de Enlace podría tomar hasta el momento dos caminos. Uno sería el de su revisión por parte de la Bicameral del DNU y la otra su rechazo durante la próxima sesión que los diputados realicen en la Cámara.

Luego del encuentro con los dirigentes agropecuarios, el jefe de la bancada radical en Diputados, Mario Negri, prometió que “se van a hacer todos los esfuerzos para que ambas cámaras del Congreso rechacen el Decreto 131/2022 del sábado último que elevó las alícuotas de los derechos de exportación a derivados de la soja”.

El legislador fue más allá y detalló la estrategia que continuaría en los próximos días: “Esto debe ir de la mano de los planteos judiciales que va a poner en marcha el campo” y planteó además el escenario en caso de llevar el tema al recinto: “Este Interbloque tiene 116 legisladores sobre 257. Si tomamos cabal conciencia, solo resta convencer a 13 diputados más opositores. Con esto no sólo lograremos frenar las nuevas medidas, que no tenemos dudas de que son ilegales, sino que podemos aprobar nuevas leyes que apuntalen el desarrollo del campo y la agroindustria”.

En la misma línea se manifestó el diputado macrista Omar de Marchi, quien también participó de la reunión con la Mesa de Enlace: “El Gobierno quiere que el Campo pague y se haga cargo de sus despilfarros. Siempre me van a encontrar del lado de la defensa de los que producen. Y siempre voy a estar del lado del campo, como de todos los sectores productivos. Argentina necesita gente que trabaje y no revolucionarios de café”, arremetió el mendocino.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López -al igual que Negri-, calificó las medidas de aumento de retenciones como “ilegales”, al argumentar que la ley de Emergencia que facultaba al Gobierno a subir o bajar por decreto las alícuotas con ciertos límites expiró el 31 de diciembre pasado. “Nosotros creemos que son ilegales estas últimas medidas y lo que se tienen que preguntar es si puede el Poder Ejecutivo dictar o aumentar o bajar o subir retenciones de algún modo. Sí puede en tanto y en cuanto haya una ley delegante de este Congreso, y esa es una batalla que se logró y esa ley delegante se cayó el 31 de diciembre del año pasado. ¿La respuesta es puede? Sí. ¿Hay ley delegante? No. ¿Tienen que venir acá ustedes y el Gobierno a buscar eventualmente una ley delegante? Sí, porque las retenciones que se cobran son ilegales”, dijo al fundamentar su postura.

En tanto, el diputado Javier Milei también se reunió con los ruralistas para darles su apoyo en esta avanzada en el Congreso, pero eso no fue todo. El legislador le dijo a las patronales del campo que la eliminación de las retenciones debe hacerse conjuntamente con una liberación del tipo de cambio. Para ello propone la dolarización de la economía y la eliminación del Banco Central. Una receta que el economista viene repitiendo desde su rol como panelista de los programas de televisión y luego como candidato a Diputado.

Finalmente, Ricardo López Murphy también fue otro legislador que recibió a la oposición y ya dejó sentada su posición días atrás cuando inició una demanda penal contra el presidente Alberto Fernández, por violar la Constitución al subir de forma unilateral las retenciones.