Luciano Miguens: "Alberto es un presidente que está trabajando bien"

El 17 de julio de 2008 constituye uno de los capítulos más importantes en la historia que no aún no termina, pero que tiene al campo y a un sector político determinado enfrentados desde hace muchos años, quizá más de los que todos quisieran.

El conflicto que en aquel entonces enfrentó al campo y al kirchnerismo tuvo como protagonista a Alberto Fernández quién hoy es el Presidente de la Nación y que en aquel entonces ocupaba el cargo de jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, máxima figura del Poder Ejecutivo.

Entre marzo y julio de 2008 el país entró en una montaña rusa de asambleas, cortes de ruta, reuniones y peleas hasta que la discusión de fondo, sobre las retenciones o derechos de exportación llegó al Congreso de la Nación. En el inicio del conflicto se conformó la llamada Mesa de Enlace, integrada por Luciano Miguens, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Mario Llambías, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Eduardo Buzzi, de Federación Agraria Argentina (FAA) y Fernando Gioino, de Coninagro.

En una entrevista realizada esta mañana en Palabra de Campo, por Radio 10, uno de los protagonistas de aquel entonces que presidía la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, recordó que todo comenzó por el proyecto de retenciones móviles: "Se planteó un incremento al impuesto de exportación que ya había aumentado hacía uno o dos meses, entonces nos juntamos los presidentes de todas las entidades del campo". Desde siempre, cada entidad actúa defendiendo a sus productores, pero "cuando nos juntamos surgió la idea de formar una unidad para salir a reclamar por el impuesto que nos parecía injusto. Y así surgió la Mesa de Enlace que durante los meses siguientes tuvo el apoyo de los productores".

Miguens destacó que "la unidad de los productores fue muy importante" y que los asombró porque "fue algo que cuesta ver en la política nacional". Lo que siguió fueron asambleas y presencia en las rutas, hasta que llegó el debate en el Congreso de la Nación.

La definición y el voto "no positivo"

El ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens recuerda que "esa madrugada fue increíble por cómo fue pasando todo". Cristina Fernández de Kirchner había enviado al Congreso el proyecto de retenciones y el campo debió reforzar algo que no tenía como costumbre, el diálogo político con legisladores. "Primero fuimos a diputados y perdimos con nuestro reclamo por cinco o seis votos, pero luego la discusión pasó al Senado y ahí se dio algo de película: empatamos y tuvo que resolver el que era Vicepresidente, Julio Cobos", a quien Miguens definió más de una vez como "un hombre con una actitud valiente".

El diálogo con Alberto

Alberto Fernández, actual Presidente de la Nación, en aquel momento era jefe de Gabinete de Cristina Fernández y en una entrevista periodística realizada por la TV Pública en 2018, al cumplirse el décimo aniversario del conflicto por la Resolución 125 afirmaba: "Lo que se inició como un conflicto gremial agropecuario, terminó siendo un conflicto político. Porque la demanda ya no fue del campo, sino de los sectores opositores. Y allí todo cambio. Yo siempre destaco la actuación de Eduardo Buzzi y de Luciano Miguens, gente que estaba firme en sus posiciones pero que querían encontrar una solución”.

Al escuchar esas palabras, Miguens reflexiona y recuerda que "el interlocutor nuestro fue durante todo ese tiempo el actual Presidente de la Nación; con él tuvimos interminables charlas. Yo, como él, tengo un espíritu moderado, siempre tratando de encontrar soluciones".

En cuanto al presente, según el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, "Alberto es un Presidente que está trabajando bien, que está en el acuerdo, en el consenso, en juntarse para tomar decisiones. Tengo que decir de él que si bien en ese momento no tenía poder como para definir la solución, porque tenía que pasar siempre más arriba, por Presidencia, siempre trataba en esas reuniones de encontrar soluciones que por una cosa o por otra no salían, pero reconozco que él quería encontrar una salida al tema porque era un conflicto que estaba empezando a pesar, con desabastecimiento en las ciudades".

"Yo le deseo éxito en lo que está emprendiendo, porque le ha tocado un momento sumamente difícil", sostuvo sobre el actual Presidente.

"Lamentablemente nunca he podido encontrarme con él, pero creo que es un hombre moderado, que está en un momento dificilísimo del país, con la deuda y la pandemia, no le va a ser fácil la tarea, pero reconozco que si por él fuera podríamos tener la seguridad de que el país salga adelante", afirmó.

Por último, Miguens recordó que el campo, como siempre ocurrió en términos económicos, está dispuesto a ser el primero en aportar para sacar el país adelante.