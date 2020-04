Solo China puede salvar a la carne

Puerto de Santa Fe.jpg Espectacular bajante del Paraná. Apenas 1 metro en los puertos de Rosario lo que obliga a completar cargas aguas abajo. Ámbito Financiero - ámbito.com

*…que, a la inactividad impuesta por la cuarentena, se le sumaron los nuevos feriados, ahora de Semana Santa lo que alteró adicionalmente los mercados (Liniers tuvo ingresos récords, por ejemplo). Sin embargo, la cosecha sigue avanzando y más acelerada aún tras las primeras heladas, muy tempranas este año, que se produjeron en los últimos días, y que pueden provocar daños adicionales, en este caso por desgrane, en especial a la ya golpeada soja. Pero si “tranqueras adentro” las cuestiones están más o menos controladas, no ocurre lo mismo con la logística. Es que si bien se van regularizando paulatinamente los municipios que venían imponiendo restricciones al tráfico de camiones (quedarían unos 35, según el informe periódico de Ciara), ahora es la espectacular bajante del Paraná (que ya había adelantado Ámbito hace 15 días), la que está complicando al no permitir que los buques graneleros salgan con carga completa, debido al muy bajo calado. El completamiento, entonces, debe hacerse aguas abajo, a la salida del río, lo que también encarece la operatoria que se mantiene con precios regulares, con una soja en alrededor de u$s220/tn. “La última vez que el Río Paraná a la altura de Rosario estuvo por debajo del metro de altura fue el 10 de enero de 1989, hace más de 30 años atrás”, señala la Bolsa de Comercio de Rosario. También se están produciendo demoras de 10-15 días con el tráfico de barcazas que vienen del norte. Según la entidad, sin pronósticos de grandes lluvias en el norte en el corto plazo, la situación se podría prolongar hasta mediados, o fines de mayo. Sin embargo, la operatoria con futuros no se habría resentido durante l cuarentena, según datos de MatBa-Rofex, al punto que el cierre de marzo pasado arrojó un total de 6,9 millones de contratos negociados en productos financieros, por un equivalente superior a los u$s 7.300 millones, y 3,9 millones de toneladas de productos agropecuarios. De acuerdo a la operatoria previa, después de activarse el Plan de Contingencia, el volumen de operaciones diario alcanza los 371.000 contratos por encima, incluso, de las cifras que se alcanzaban previamente. El mercado hizo saber, además, que en materia agropecuaria, en el primer trimestre 2020 ya se operaron 9 millones de toneladas, , mientras que el interés abierto diario fue de 6 millones de toneladas.