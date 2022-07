Quincho de Coninagro, en plena City porteña

Entre espléndidas “patas” de jamón crudo y aromáticas hormas de riquísimos quesos gruyere, provolone, Reggiano, y otras delikatessen fruto de las varias cooperativas que se nuclean en la entidad, se este usaba con el dato de inflación de junio, y las complicaciones que se verifican para producir, producto de la falta cada vez mayor de insumos que resultan clave. Igual inquietud se percibió en la Bolsa de Cereales, donde los avicultores también celebraron su día, con la presencia de los ministros de Agricultura, Julián Domínguez, y el novel de la Producción, Daniel Scioli, que llegó tarde, se fue inmediatamente terminó el acto, y no le dio tiempo a nadie para que le haga preguntas. Igual, los allí presentes recibieron de buen grado al titular del Banco Nación, Eduardo Hecker, que raramente se lo ve por estos ágapes, pero que esta vez iba con una ampliación a $30.000 millones para abaratar entre 3 y 7 puntos la tasa de interés de préstamos para infraestructura nueva y renovación de galpones de la actividad. “Igual no es barata. Saldrá cerca de 50%, y menos si lo comparamos con el 3% que se paga en Brasil, pero necesitamos renovar y ampliar estructura, y como es a 7 años, y dos de gracia, probablemente ya hayamos salido de esta conmoción”, destacaba en voz baja uno de los empresarios destacados del área, mientras miraba fijamente las evoluciones del ex ANSES, Diego Bosio, otro infrecuente en reuniones de la agroindustria.