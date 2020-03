El campo dio detalles sobre cómo serán los cuatro días de paro

La medida de fuerza comenzará el día lunes y se extenderá hasta el jueves en todo el país, y, de acuerdo a lo prometido por Carlos Iannizzotto, la suspensión total de actividades "no afecta al ciudadano en general, ya que "no habrá cortes de ruta y no hay ninguna instrucción para que los haya", aclaró en contacto con la radio Continental.