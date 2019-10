Caos en Cataluña tras la histórica condena a líderes secesionistas

En medio del caos en el aeropuerto, 67 vuelos fueron cancelados y otros se retrasaron. En la ciudad de Girona, un bastión separatista, se quemaron neumáticos en las vías férreas, impidiendo el paso de los trenes de alta velocidad que unen Barcelona y Francia. Además, las rutas fueron bloqueadas en varias zonas de la región ubicada en el noroeste de España.

Más temprano, el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que la sentencia significa la derrota de un movimiento independentista que ha causado la crisis política más grave en España desde la muerte del dictador Francisco Franco hace cuatro décadas.

La magnitud de las protestas podría ser la primera señal de cómo será el futuro de la lucha por la independencia, que hasta ahora ha sido en gran medida pacífica.

El fallo tampoco responde a la interrogante sobre cómo manejar un proceso separatista que es apoyado por casi la mitad de la población de Cataluña. “Este fallo es un ataque a la democracia y a los derechos de toda la ciudadanía”, dijo el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. “Hoy estamos todos condenados, no solo 12 personas”.

El fallo se produjo tras un referéndum separatista celebrado en octubre de 2017 a pesar de ser declarado ilegal por los tribunales españoles, y a una posterior y efímera declaración de independencia por parte del Parlamento regional.

La mayor condena, de 13 años, fue impuesta al exvicepresidente del gobierno catalán Oriol Junqueras. El tribunal lo condenó a él y a otros ocho líderes regionales por cargos de sedición y a cuatro de ellos por malversación de fondos públicos.

Otros tres acusados fueron declarados culpables solo de desobediencia y no fueron sentenciados a prisión. Todos los acusados fueron absueltos del cargo más grave, que era rebelión.

“Lo sucedido el 1 de octubre no fue solo una manifestación o un acto masivo de protesta ciudadana. De haber sido el caso, no habría reacción penal. Fue un levantamiento tumultuario alentado por los acusados”, dijo el Tribunal Supremo, con sede en Madrid, en su veredicto, emitido por escrito y no en una sesión pública.

Pedro Sánchez, un socialista que había tomado una línea menos dura con el movimiento separatista que su predecesor, el conservador Mariano Rajoy, dijo que era hora de abrir un nuevo capítulo, pero no dio más detalles. “Hoy se confirma el naufragio de un proyecto que ha fracasado en su intento por lograr apoyo dentro de España y un reconocimiento internacional”, dijo Sánchez en un discurso televisado.