Carne vacuna: crecieron fuerte las exportaciones (caída de precios afecta el negocio)

El negocio de la carne vacuna argentina, en el contexto de la profunda sequía que complica la actividad, presenta luces y sombras. Es que mientras crecen las exportaciones en volumen, alentadas por la fuerte demanda de China, también se evidencia una caída interanual en los precios internacionales de alrededor del 20%. Una situación que no permite el incremento en el ingreso de divisas del sector, en medio de las tensiones que presenta el mercado interno con precios que todavía están por debajo de la inflación general y una demanda deprimida.

En este contexto desde el Mercado Ganadero de Rosario (Rosgan) explican: “Usualmente los dos primeros meses del año no son períodos de fuerte nivel de embarques para la Argentina. Esto responde a la alta concentración de ventas con destino China, país que durante este tiempo no suele estar muy activo en el mercado producto del impase comercial que se genera durante las festividades del año nuevo lunar, las cuales suceden entre mediados de enero y principios de febrero de cada año. Sin embargo, este año China siguió comprando a un ritmo muy sostenido durante ambos meses”. Y detallan: “Los datos de salida desde Argentina muestran compras por unas 55.000 toneladas mensuales, un 22% más que lo registrado a igual fecha del año pasado. En este sentido, la irrupción de la Peste Porcina Africana (PPA) a mediados de 2018 aceleró en cierto modo el cambio de dieta que se venía gestando muy lentamente, a raíz de la necesidad de cubrir de manera inmediata el faltante de carne de cerdo con otras fuentes de proteína animal. Así la carne vacuna registró un importante crecimiento en su consumo per cápita, pasando de 5,5 a unos 7,5 kg/hab/año en el último lustro, con una preferencia cada vez más marcada a la incorporación de cortes de mayor calidad”.