Carrió, explosiva hizo detonar la interna en JxC

Rogelio Frigerio fue otro de los blancos de Carrió. El lote de agraviados sumó a Emilio Monzó,Gerardo Morales y Gerardo Milman, pero no a Macri.

“Lo de Frigerio apoyando a todos los candidatos massistas en las provincias y denigrando a los de Juntos por el Cambio en 2019 lo vi yo y se lo dije a Macri”, apuntó la exlegisladora.

Larreta, con una carta que subió a Twitter le respondió señalando que “ese no es el camino. Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el agravio es el límite”.

Más contundente resultó Patricia Bullrich. En Twitter dijo que “como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados”. Bullrich escribió “Basta, Carrió”.

Para la exdiputada Carrió, en la alianza opositora, “todavía tenemos tiempo de tener una unidad en serio con gente decente en serio. Yo la quiero mucho a Patricia, los quiero mucho a todos, pero esto no se trata de una cuestión de cariño, se trata de una cuestión de purificación, de limpieza”.

La dirigente explotó más la interna cuando subió ayer a Twitter uno de los videos de la polémica y escribió “el camino tiene que ser la transparencia”.

Morales, por Twitter también, contestó que “no vale todo, @elisacarrio. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad soy yo”.

Frigerio sostuvo que “siempre” trabajará por la unidad del espacio y afirmó que “quiénes atenten contra este objetivo, son funcionales al kirchnerismo”.

Desde la Coalición Cívica, con un comunicado en las redes sociales expresaron que “Juntos por el Cambio puede pedirle a Elisa “Lilita” Carrió que se retire definitivamente de la política, y tal vez es lo que quiere. Si eso sucede, lo hará, pero no puede pedirle que le mienta a la sociedad”.

“Consideramos que esto no afecta a la unidad, sino que contribuye a un Juntos por el Cambio mejor, más sincero y plural, como siempre fue y debe seguir siendo. La unidad no debe confundirse con unanimidad o uniformidad”, continuó el comunicado y finalizó asegurando que por la unidad “Carrió, calló muchas cosas, con dolor se agotó de decir en privado lo que dice en público” y que “Macri y otros líderes han hecho las mismas observaciones y no han provocado este escándalo y este pedido de silencio”.