Carteles en vía pública: el ocaso de una forma de hacer campaña

“Es la primera vez que no alquilé ni un solo cartel en vía pública para la campaña electoral”. La lapidaria frase pertenece a un reconocido proveedor de publicidad de zona sur que prefirió no ser identificado. “En cambio, en 2015 no había carteles disponibles”, sentenció en referencia a las elecciones presidenciales. Por ese entonces, todos recuerdan una Ruta 2 inundada de propaganda proselitista.