Caso Belsunce: amiga de la víctima complicó más a Pachelo y criticó a fiscal

Al declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, Taylor aseguró: “Se comentaba que el perro estuvo unos días en el lavadero de Pachelo pero María Marta no quería decir nada”.

“María Marta me dijo: ‘Le tengo miedo a Pachelo’”, afirmó la testigo frente a los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.

La mujer explicó que después supieron que el perro estuvo “en una guardería y lo había dejado Pachelo” y que luego una familia lo adoptó y “nunca más apareció”.

Taylor aseguró que no conocía personalmente a Pachelo pero sabía que “era una persona bastante cuestionada”.

“Nicolás era un chico conflictivo. Hubo robos en Carmel, como de una computadora y palos de golf. La computadora salió en un auto de un jardinero que Pachelo le había dado en forma de pago”, comentó.

En otro tramo de su declaración, la veterinaria cargó contra el fiscal de instrucción Molina Pico, denunciado ya esta semana por presunto “encubrimiento agravado” por presuntamente favorecer a Pachelo, a partir de una presentación del abogado Gustavo Hechem, que representa como particulares damnificados en este juicio a Carrascosa y a la hermana de María Marta, María Laura García Belsunce.

“Tuvimos la desgracia de tener un fiscal como Molina Pico. Es un soberbio. A mí me embaucó ese fiscal porque me imputó por cosas que yo no hice”, dijo la testigo.

Es que “Pichi” Taylor fue una de las primeras acusadas de “encubrimiento” por Molina Pico al inicio de la instrucción, aunque luego terminó sobreseída.

Siempre negó haber dicho la frase “se pagó para hacer lo que el Gordo quería”, que le atribuía otra amiga de la víctima, Inés Ongay, y que se asociaba a que no se haga autopsia, contradicción que generó un histórico careo en el juicio de 2007 que luego se hizo viral en redes sociales con el documental “Quién mató a María Marta” de Netflix.