Caso Belsunce: declaró Pachelo y negó haber matado a María Marta

Pasadas las 12, y luego de la presentación de la fiscalía de distintos audios entre el acusado y distintos periodistas donde el propio Pachelo se situaba dentro de Carmel entre las 18.20 y las 19 del 27 de octubre 2002 -horario en que la Justicia determinó que fue asesinada María Marta-, el principal acusado volvió a sentarse frente a los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.

Relato

“Yo nunca dije que no estaba en Carmel a las 18.30 o 18.45, solo dije que no estaba a las 19 y tengo cómo acreditarlo. No cronometré mi domingo ni armé una coartada, era un domingo como cualquier otro”, sostuvo Pachelo.

Puntualmente al ser consultado por el juez Andrejin sobre lo que recordaba de aquel domingo, Pachelo declaró que regresó a Carmel con su hijo Felipe, fue a su casa, puso un partido en la televisión y se fue a bañar y a cambiar de ropa.

“Agarré una mochila, puse unos pañales que me había pedido mi mujer. No recuerdo el horario pero fui a buscar el auto de ella al Club House”, agregó, aunque no recordó el camino que realizó hasta ese lugar.

Pachelo aseguró que, como dejó a su hijo solo en su casa y estaba lloviendo, fue corriendo hasta el estacionamiento del Club House, y aclaró que “no estaba haciendo gimnasia”, tal como declararon en 2003 tres adolescentes que señalaron que lo vieron trotar por Carmel en un horario cercano al crimen.

Pachelo aseguró que cuando estaba camino al shopping Paseo Alcorta, recordó que se olvidó su billetera dentro de su camioneta, por lo que regresó al country, donde permaneció “uno o dos minutos”.

Ante la consulta del juez Andrejin sobre una de las cámaras de seguridad que captó su salida de Carmel a las 18.59, Pachelo señaló que no podría confirmar si fue antes o después de recoger su billetera.