Causa Cupón: Alberto debutará el 31-D en los tribunales de Nueva York

La catarata de juicios contra la Argentina en Estados Unidos, no le dará respiro a Alberto Fernández. El próximo gobierno tendrá pocos días para preparar la estrategia que aplicará para defender al país en uno de los más difíciles casos con los que debería lidiar en Nueva York: el del cupón PBI y la supuesta “mala fe” del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por el no pago del bono en el 2013. Ya el 31 de diciembre, el juzgado de Loretta Preska deberá tratar el caso iniciado por el fondo buitre Aurelius, que cuestiona la alteración en la medición del PBI ese año; y, en consecuencia, no haber liquidado el cupón correspondiente.