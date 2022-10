Cayeron las ventas en los súper y mayoristas

Otro dato que difundió INDEC es el método de pago de las compras. Las ventas en efectivo representaron el 29,88% del total, mientras que las efectuadas mediante tarjeta de débito representaron el 29,8%. Con tarjeta de crédito, en tanto, representaron el 36,2% del total.

Por su parte, las ventas en los autoservicios mayoristas cayeron 2,1% frente al mismo mes del 2021. En este caso, las ventas en el salón representaron el 99,97% del total. Mientras que el resto (apenas el 0,03%), se dio por los canales online.

En cuanto a los métodos de pago, el 41,6% del total fue en efectivo, mientras que el 20,8% fue en tarjeta de débito. Por su parte, el 17,6% del total de las ventas se realizaron con tarjeta de crédito.

En septiembre, de acuerdo al relevamiento realizado por la consultora Scentia, el consumo masivo presentó una caída del 0,8% interanual. Aunque, aclaró el informe, el impacto fue mucho más notorio en los autoservicios de barrio o más pequeños que en los súper e hipermercados. De todas formas, en los primeros nueve meses del año el consumo acumula una mejora del 3,2%.

Por su parte, el informe elaborado por la consultora Focus Market señaló que durante septiembre el consumo masivo registró una caída del 9,9% interanual, para acumular una contracción del 3,5% en los primeros nueve meses del año.

“El consumo es el motor de la economía y el comercio su principal sostén. Mientras las ventas minoristas caen, de acuerdo a la CAME 3,5%, en los comercios minoristas tradicionales multirubros en el consumo masivo, la situación no es mejor. Y se ha visto reflejado en los datos del INDEC de Indigencia, donde crece la cantidad de argentinos que no llegan a cumplimentar una canasta alimentaria. Los alimentos vienen teniendo una inflación promedio mensual de 6,2% en lo que va del año”, señaló al respecto Damián Di Pace, director de Focus Market.

Por su parte, las ventas a precios corrientes en los shopping tuvieron un incremento de 123,3% interanual. En precios constantes, se dio un incremento del 15,9%.

Indumentaria, calzado y marroquinería representó el 39,6% de las ventas en los shopping, seguido por “patio de comidas, alimentos y kioscos” (14,7%) y “Ropa y accesorios deportivos” (12,5%).

Las ventas totales a precios corrientes en agosto de 2022, en comparación con las ventas del mismo mes del año anterior, reflejaron que los rubros con mayor incremento fueron: “Diversión y esparcimiento”, 220,4%; “Patio de comidas, alimentos y kioscos”, 162,3%; “Librería y papelería”, 125,0%; y “Juguetería”, 124,9%.

Finalmente, el INDEC detalló que “para agosto, los ingresos totales obtenidos por las administraciones de los centros de compras sumaron $4.074,6 millones y el personal que pertenece a las administraciones de los centros de compras fue de 1.576 personas ocupadas”.