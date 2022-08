Cayeron los bonos en dólares (riesgo-país superó 2.400 puntos)

El secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, desmintió rumores sobre una suba del 50% en el dólar oficial para el jueves. “Les aseguro 100% que no va a haber devaluación, por lo menos no este jueves”, dijo el funcionario según un audio difundido por medios locales. En tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, viajará la próxima semana a Estados Unidos para visitar Washington y Houston, donde mantendrá reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con empresarios. Por su parte, las cuestiones políticas también juegan un rol importante en las expectativas, dadas las tensiones en la coalición de Gobierno y en la oposición. “Está por verse si estas tímidas mejoras son el preámbulo de una recuperación mayor o si resultan insuficientes dada la gravedad de la situación. La clave estaría en conseguir apoyo financiero internacional que permita ir estirando la situación, dadas ciertas razones geopolíticas; sin embargo, este tipo de mejoras puede valer por meses pero no por años”, afirmó Vat Net Financial Research.