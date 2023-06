Cayó fuerte el montos de fusiones y adquisiciones de empresas en el país

Además remarcó que, en más de la mitad de las transacciones que involucraron a compradores internacionales, se trató de grupos multinacionales con operaciones previas en el país y conocimiento del mercado local.

Puso como ejemplos a Stellantis, Holcim y Saint Gobain, que realizaron adquisiciones estratégicas dentro de su cadena de valor. Estas operaciones también se están llevando a cabo como mecanismo para utilizar los excesos de liquidez en pesos que muchas empresas tienen, debido a las restricciones para girar divisas al exterior impuestas por el control de cambio, aclaró el trabajo.

Por otro lado, según el informe global “In an Uncertain World, Latam M&A is on the Rise” de KPMG,Argentina ocupó el octavo lugar entre las preferencias de los encuestados (44% de las respuestas) que afirman que el país es atractivo y muy atractivo para inversiones de M&A.

Esto posiciona a la Argentina lejos de México y Brasil, quienes lideran el ranking, pero también por detrás de países como Costa Rica, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. México arrebató a Brasil el primer puesto como país más atractivo para las fusiones y adquisiciones en América Latina, con la tecnología como sector más atractivo.

“Las fusiones y adquisiciones en Argentina están principalmente impulsadas por procesos de reorganización corporativa que protegen el valor para los accionistas y situaciones especiales que aprovechan brechas de valor en forma oportunista”, dice Andrea Oteiza, socia líder de Deal Advisory & Strategy de KPMG Argentina.