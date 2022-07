"Querida @sbatakis te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!, escribió el dirigente social en su cuenta de Twitter. Se propone reclamar la implementación del salario universal, otro tema que desató la discordia en el Frente de Todos.