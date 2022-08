Cedió la inflación en Estados Unidos y hubo euforia en Wall Street

El dato de inflación del mes pasado fue la primera señal notable de alivio para los estadounidenses, que han visto cómo el costo de vida subió constantemente el último bienio.

En concreto, los precios al consumo en Estados Unidos no subieron en julio en comparación con junio, lo que supone la menor inflación mensual en más de dos años, gracias a que los valores de los combustibles registra-

ron una baja. La gasolina, el gasoil y otros servicios públicos

cayeron constantemente en

julio, lo que trajo un alivio muy necesario. Así, la medición inflacionaria interanual marcó un 8,5% el mes pasado, lo que implicó un retroceso desde el 9,1% que había alcanzado en junio.

Las familias y las empresas fueron las que más notaron el alivio en sus facturas de gas y energía. El índice de la gasolina cayó un 7,7% en julio, y el de la energía un 4,6%. Las tarifas aéreas bajaron por segundo mes consecutivo, y los precios de los coches usados también descendieron ligeramente. Frente a la bajada de los precios de la energía, los alimentos se siguieron encareciendo, el 1,1% en un mes.

La inflación subyacente, que mide la suba de los precios de consumo quitando los de los alimentos y la energía -los más volátiles- se situó en una tasa interanual del 5,9%, con un incremento mensual de 0,3 puntos.

Expectativas

del mercado

El mercado valora ahora una probabilidad de un 37,5% de que las tasas de interés de los fondos federales suban 75 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos en septiembre, frente al 67,5% de antes de que se conozca los datos de inflación. “Es toda una sorpresa y por eso el mercado está reaccionando de manera tan positiva. ¿Es un indicio sólido de que la inflación está disminuyendo? Es demasiado pronto para hacer esa afirmación. Por otro lado, suponiendo que este dato no se revise, es sin duda una buena noticia para la economía”, dijo Tim Ghriskey, de Ingalls & Snyder en Nueva York.

“La señal de ralentización de la tasa de inflación ofrece la esperanza de que las subidas de tipos de interés de la Fed no tengan que ir tan lejos como se pensaba”, dijo Mike Owens, operador de ventas globales de Saxo Markets.

Tras un duro comienzo de año, el índice de referencia S&P 500 ha subido casi un 15% desde su mínimo de mediados de junio, en gran medida por las expectativas de que la Reserva Federal sea menos agresiva de lo previsto en sus esfuerzos por lograr un aterrizaje suave a la economía.

Los valores tecnológicos de alto crecimiento, cuyas valoraciones son vulnerables al alza de los rendimientos de los bonos, subían al mismo tiempo que los rendimientos de los bonos del Tesoro caían bruscamente en todos los ámbitos. Apple Inc , Alphabet Inc y Amazon.com Inc avanzaban más de un 2% y 3%, respectivamente.

“El aumento de los rendimientos reales, debido al compromiso de la Fed de luchar contra la inflación, ha sido un enorme problema para las valoraciones en 2022, por lo que cualquier inclinación a relajar la política monetaria es vista como positiva por el mercado de valores, en particular para las empresas de mayor valor”, dijo Oliver Blackbourn, gestor de carteras multiactivas de Janus Henderson Investors.