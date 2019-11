CEO de GM: "La viabilidad del sector depende del Mercosur"

P.: Brasil dio señales de apertura comercial, ¿qué esperan de Argentina?

C.Z.: Brasil está encarando una reforma de la concepción económica, donde la apertura es una parte, pero es más que la apertura. Si pensáramos en una apertura instantánea, Brasil no puede todavía competir con el resto del mundo. El problema es que la falta de competitividad no tiene que ver con las empresas. Si yo miro la productividad en GM sumada nuestra cadena de proveedores, estamos igual que cualquier país del mundo. Pero si tomo en cuenta carga impositiva, juicios laborales, carga impositiva sobre el costo laboral, eficiencia logística, no puedo competir. De la puerta para adentro de la fábrica, estoy listo para el arancel cero. De la puerta para afuera, no. En Brasil, hay un entendimiento de la necesidad de coordinar los tiempos. La visión de ellos es colocar la bandera del libre comercio a largo plazo y dar el tiempo para hacer una reforma, con check points en el medio. En ese marco, debería ser interesante para Argentina también, pensando en reformas que permitan una apertura.

P.: ¿Cómo ve el mercado 2020?

C.Z.: Este año terminará en 460 mil patentamientos, aproximadamente. Mejor de lo que se esperaba hace un par de meses. Por un lado, no esperamos un crecimiento fuerte. No hay nada que haga pensar que el nivel de patentamientos pueda ser muy diferente. Pero hay un imponderable: cómo va a operar el control de cambios. Si vamos al caso de 2015, con un mercado de 800 mil unidades, ese volumen tenía que ver con gran parte de la economía operaba al tipo de cambio oficial, y una parte que operaba con tipo de cambio paralelo. El consumidor, con poco acceso a divisas, con dificultades para acceder a otros bienes durables, se volcó al automóvil. No es una situación que no pueda repetirse.

P.: ¿Y el Plan 2030?

C.Z.: Entiende bien el rol de Argentina en el mapa mundial. La inversión es global y se reúnen en Detroit, en Tokio. A mí me sorprendió, y se lo dije a Pignanelli, es que en general son iniciativas que no surgen de sindicatos. Y esta surgió del sindicato y sumó a empresas y Gobierno. Es un socio que hay que tener en la iniciativa. En otros lugares del mundo, el sindicato no está pensando en la industria a largo plazo.

P.: El panorama de la industria argentina no es muy alentador, parece lógica la preocupación. Inclusive, hay quienes dudan de la viabilidad de la industria automotriz en el país. ¿Usted qué opina?

C.Z.: En otras latitudes las preguntas son similares, pero el sindicato no se hace la pregunta. Desde el punto de la viabilidad de la industria argentina, va a depender mucho del Mercosur. Y de las reformas que hagamos hacia adelante. Cuando uno habla sobre la viabilidad en Argentina, también hay que abrir la pregunta a Brasil, porque los problemas son iguales. Son un mercado grande, único, que para abrirse a otros mercados tienen que generar competitividad. Qué grupo comercial pequeño en el mundo tiene un mercado que oscila en los 3,2 millones de unidades patentadas como Argentina y Brasil, con capacidad instalada para 5 millones de autos, y que no exporte nada a nadie. Solo somos nosotros. Entonces, uno puede plantearse la viabilidad de la industria ante la apertura… pero tenemos capacidad de cinco millones de unidades para producir. Entonces, ¿tiene que desaparecer? Es más fácil hacer las reformas, porque lo más difícil ya lo tenemos. Lo que yo creo es que si fracasan las reformas, lo que va a fracasar es el proceso de apertura. Será una posibilidad frustrada, pero no veo un modelo como el australiano, sin fabricación local. Porque el mercado es muy grande.

P.: ¿Cómo sigue el proyecto de inversión?

C.Z.: En 2020 haremos los mayores desembolsos de esa inversión, y el plan es seguir para adelante con eso. Rosario sigue siendo una planta clave. La idea es empezar a fabricar en 2021.

P.: ¿Cree que los temas impositivos pueden generar demoras?

C.Z.: Si las condiciones de juego cambian radicalmente, todo se puede repensar. Nuestra expectativa es hacer la inversión el año que viene.

P: La Casa Matriz, cómo ve la situación?

C.Z.: América del Sur es un área complicada para explicar. Mucha conversación referente a Chile, Ecuador, Bolivia. La volatilidad no es buena para la industria, porque se invierten grandes cantidades de dinero para proyectos de largo plazo.

P: ¿Cómo marcha la producción del Cruze ¿

C.Z.: A pesar que hubo una reducción del segmento de sedán, el Cruze se vende bien. Se van a producir este año unas 27 mil unidades, la mayor parte para exportar. Está atado a la demanda de Brasil. Podría ayudar que haya crecimiento de Brasil, en especial en retail.

P: ¿Cuántas unidades deberían fabricar para que sea competitivo para exportar a otros mercados?

C.Z.: El volumen no hace tanto la diferencia. El principal problema tiene que ver con las monedas que se han devaluado muchísimo y es un auto con un gran contenido importado, por el tipo de tecnología que tiene. El Cruze argentino se exportará a Colombia y a Chile. Después está el tema de los segmentos, y hoy la gente prefiere SUVs, antes que sedanes.

P: También tienen transición en Santa Fe, tuvieron reuniones con Perotti?

C.Z.: El gobernador electo se reunió con nosotros. Lo conocemos de cuando era ministro de Producción. La conversación fue sobre la continuidad de la inversión. Tuvimos una buena relación con Miguel Lifschitz, y comunicamos que la idea es seguir con la inversión. Perotti nos dijo que la provincia está dispuesta a apoyar los emprendimientos. Hoy todavía estamos exportando desde Zárate. Hay una obra que estamos hablando con la provincia, para tratar de exportar desde Rosario. Eso mejoraría el costo logístico, y también el nuevo contrato que se va a hacer por la hidrovía, donde los costos todavía son altos.

P: Seguirán las promociones en 2020?

C.Z.: En los últimos dos años hubo una devaluación de 250%, los precios aumentaron en 220%. Nadie esperaba que este año fueran 460 mil autos, todos hablaban de más de 700 mil patentamientos. Lo que impactó 100% fue el aumento de precios por encima de la inflación, porque los precios están atados al dólar. Sin las devaluaciones de abril y de agosto, hubiese sido un mejor año. Eso lleva a que haya un sobrestock, y ahí surgen los incentivos. Son el regulador de esa volatilidad. Igual siempre hay ofertas de ventas. Si hay estabilidad, no hay tantas distorsiones. Depende del control de cambios, del nivel del peso.

P: Cuál es el nivel del mercado, se puede llegar de nuevo a niveles de 2013, con casi cinco millones de ventas entre Argentina y Brasil?

C.Z.: Hoy el mercado de América del Sur está en 4,2 millones de autos. Argentina y Brasil, 3,2 millones.

No creo que el nivel de Argentina sea este. Yo creo que hay una tasa de recuperación, lo que hay es una coyuntura donde pocos piensan comprar un auto. Creo que hay que pensar en partir de 670 mil o 700 mil unidades, y desde ahí poner una tasa de crecimiento, de 4% o 5% anual. En 2016 en Brasil se patentaron 2 millones de unidades, y este año serán 2,9 millones. El año que viene quizás sean 3,1 millones. En 5 años sería posible llegar a niveles de 2013.

P: que pasa con los eléctricos?

C.Z.: La estrategia de la empresa es ser 100% eléctricos y 100% autónomos, a largo plazo. En desarrollo de autónomos estamos a la vanguardia. En eléctricos, anunciamos más de 20 lanzamientos hasta 2024. No creemos que vayan a funcionar los híbridos. El Bolt 100% eléctrico se lanzó en Brasil hace una semana. En Argentina queremos venderlo, pero no que sea un plan de marketing. No es el momento ni la coyuntura. El precio se alejó mucho con las devaluaciones.